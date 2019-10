Napoli, la discarica nel mercatino di Fuorigrotta: «La sera diventa terra di nessuno»

Sabato 5 Ottobre 2019, 12:38 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2019 12:39

Continuano a vivere ai limiti di una delle discariche più grandi del quartiere gli abitanti di via Francesco Cerlone a Fuorigrotta. Una strada, nell’ex area mercatale che al calare della notte diventa terra di nessuno. Dove gli scarichi abusivi sono continui e dove la notte moto e scooter sfrecciano indisturbati. A nulla sono servite le denunce e le proteste dei cittadini che vivono in zona. Il degrado aumenta di giorno in giorno e spesso, le pulizie vengono effettuate da gruppi di persone stanche di tanto degrado.«Siamo costretti a fare da soli – raccontano – perché non abbiamo altre alternative. La strada è abbandonata e tutti vengono a scaricare durante la notte. I bidoni nascondono la vera discarica che è alle spalle. Un cumulo di rifiuti di ogni genere e grandezza che spesso rimane sull’asfalto per settimane. Abbiamo richiesto in più occasioni il supporto dell’Asia e delle forze dell’ordine. Ma nessuno ci ha mai supportato in questa battaglia».Un sistema di videosorveglianza ed il passaggio continuo di pattuglie della polizia locale, sono le proposte avanzate dai residenti. Idee mai attuate, ma su cui si inizia a ragionare.«È necessario creare un deterrente – commenta la consigliera della X Municipalità Laura Carcavallo – per chi continua a sversare in zona. Telecamere e forze dell’ordine potrebbero aiutarci in questa lotta per la legalità, ma ci vuole l’impegno di tutti. Non possiamo vincere da soli e siamo convinti che ognuno debba fare la sua parte. I cittadini intanto, possono e devono denunciare i pirati dei rifiuti che inquinano il quartiere. Questo è il primo passo verso il cambiamento. Poi le risposte dovranno arrivare dalle istituzioni che hanno il compito di tutelare i cittadini che amministrano».