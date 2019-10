Napoli, discarica a cielo aperto su via Cinthia: tra i rifiuti anche un’auto abbandonata

Giovedì 10 Ottobre 2019, 12:06

Torna ad invadere la strada la discarica abusiva su via Cinthia a Soccavo. Uno sversatoio a cielo aperto che nel tempo è diventato “punto di raccolta” per i pirati del sacchetto che ormai scaricano di tutto. Dai rifiuti urbani a quelli speciali come pneumatici, scarti di lavorazione, materassi o addirittura automobili. Proprio una vettura infatti, priva della targa anteriore e posteriore, spicca tra i cumuli di spazzatura accumulati ai limiti della carreggiata. Una situazione al limite che in più occasioni ha innescato le proteste dei cittadini, stanchi di tanti degrado. Un vero scempio a due passi dalla zona residenziale del rione Traiano e dall’università di Monte Sant’Angelo, frequentata ogni giorno da centinaia di studenti.