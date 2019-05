Discarica a cielo aperto su via Cinthia: si scarica di tutto in ogni momento del giorno

Lunedì 6 Maggio 2019, 12:06 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 12:54

Via Cinthia continua ad essere una delle più grandi strade - discarica tra Fuorigrotta e Soccavo. Da tempo questa importante arteria che attraversa i quartieri della IX e della X Municipalità è diventata un immondezzaio. Un grande sversatoio a cielo aperto dove chiunque deposita rifiuti in ogni ora del giorno e della notte.Le proteste dei residenti sono sempre più forti ma a quanto pare, la situazione ancora non riesce a cambiare. La raccolta - a quanto pare - non viene effettuata con frequenza e questo contribuisce all’accumulo proprio si margini della carreggiata. «Siamo abituati a questo scempio» dichiarano i cittadini, «e non sappiamo più a chi rivolgerci. Purtroppo le cose non cambiano e adesso con l’arrivo della stagione estiva andrà sempre peggio. In questo periodo cominciano le invasioni di blatte e topi».