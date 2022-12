Napoli, discarica di Pianura sotto sequestro: «Smaltimento illecito del percolato e omessa bonifica»

Smaltimento illecito del percolato prodotto dalla discarica di Pianura e omessa bonifica. Sono questi i motivi che hanno spinto il gip del Tribunale di Napoli ad accogliere la richiesta di sequestro della Procura di Napoli per un invaso di 25 ettari, che si estende da Pianura al comune di Pozzuoli. Decisivo il lavoro dei carabinieri del gruppo tutela ambientale di Napoli, coadiuvati dai militari della Forestale e dagli stessi colleghi del comando provinciale, sotto il coordinamento della procuratrice Rosa Volpe.

In sintesi, le verifiche hanno puntato i riflettori sulla società Elektrica srl incaricati di realizzare lo smaltimento del percolato dalla grande gola che per anni ha assorbito rifiuti industriali e ospedalieri, spesso provenienti da altre regioni di Italia e di Europa. A distanza di 15 anni dagli scontri per la riapertura della discarica di Pianura, riflettori puntati su uno scenario critico alle porte di Napoli. I gestori della discarica potranno ovviamente replicare alle accuse e vanno considerati innocenti fino ad una eventuale condanna definitiva.