Venerdì 22 Marzo 2019, 17:42

Una discarica (illegale) su territorio comunale. È la scoperta fatta dalla stazione carabinieri di Roccarainola, agli ordini del vicecomandante Francesco Lullo in collaborazione con personale della locale stazione forestale. Durante il servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in materia ambientale, i militari dell'Arma hanno notato in via Madonnelle, all’interno dell’area comunale della scuola media Fellino, attualmente in disuso e adibita a parcheggio di scuolabus comunali, una zona piena di rifiuti. Rifiuti di tutti i generi sull'estesa area: pneumatici in disuso, taniche di vernice, taniche contenenti solventi per autolavaggi, rifiuti derivanti da Raee, ceramiche, rifiuti provenienti da demolizioni edili, rifiuti ingombranti, materassi e persino la carcassa di una Fiat Punto depositata completamente bruciata. Dopo i controlli di rito i carabinieri hanno denunciato A.A,. 61 anni, responsabile dell'ufficio Ambiente del comune, per gestione illecita di rifiuti e deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non. I rifiuti e le due aree, rispettivamente di circa 200 metri quadrati e 50 metri quadrati, sono state sottoposte a sequestro penale.