Discarica sulla spiaggia: l’appello alle Istituzioni

TORRE DEL GRECO. Discarica di plastica sulla spiaggia: la denuncia dei residenti. Una secca sulla sabbia nera vulcanica, al lido Miramare ora chiuso, piena di rifiuti di plastica che vanno a finire a mare inquinando l’ambiente.Una denuncia dura da parte dei residenti, preoccupati per le sorti della costa e un appello alle Istituzioni. «Avevo già segnalato questo scempio causato dalle piogge della scorsa settimana- dice Cristoforo Aurilia, volontario- ma non ci sono stati cambiamenti.Capisco che la città è stata impegnata con i festeggiamenti per San Vincenzo Romano, ma ora è il caso di intervenire: faccio appello a sindaco, consiglieri e Capitaneria, perché è davvero un danno ecologico».