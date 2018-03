Mercoledì 21 Marzo 2018, 21:38 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2018 21:38

Centinaia di dischi di plastica hanno invaso la costa flegrea. Dopo la loro comparsa sulle spiagge del golfo di Napoli, isole comprese, la loro presenza è stata segnalata anche sugli arenili da Pozzuoli a Bacoli.Si tratterebbe di particolari dischi di plastica utilizzati per trattamenti biologici, nello specifico oggetti impiegati nei sistemi di trattamento biologico delle acque, come spiega il sito ufficiale di Clean Sea Life, impegnata per la riduzione dei rifiuti marini. La causa dell’insolito fenomeno risalirebbe a una probabile perdita da una nave container in transito.