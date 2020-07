Protesta per il lavoro a Napoli dove alcuni precari del movimento ' Disoccupati 7 novembre' sono saliti sull'impalcatura allestita sulla facciata del Museo archeologico nazionale mentre altri hanno bloccato più volte il traffico veicolare. I disoccupati - in una nota diffusa sui social - chiedono che la Prefettura si attivi per convocare un tavolo che veda la partecipazione, oltre che delle istituzioni locali, del Governo per l'individuazione di soluzioni lavorative. Già nei giorni scorsi i precari, finito il periodo di lockdown imposto dal Coronavirus, si sono resi protagonisti di altre proteste scaturite alcune volte in momenti di tensione con le forze dell'ordine.

