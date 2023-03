Protesta disoccupati Napoli, salgono sul tetto di Palazzo Reale

Un gruppo di disoccupati è salito in segno di protesta su Palazzo Reale, a Napoli, mentre altri senza lavoro hanno manifestato in città con pesanti ripercussioni sul traffico. Un corteo, partito da piazza Cavour, durante il percorso si è fermato in via Acton, con un lungo blocco della circolazione.

La manifestazione è stata organizzata da disoccupati del movimento di lotta '7 novembre' e 'Cantiere Scampia'. I senza lavoro denunciano «appuntamenti saltati rispetto ai tavoli istituzionali che erano stati promessi per la risoluzione della vertenza con l'avvio di corsi finalizzati al lavoro». E ancora, il no al taglio del reddito di cittadinanza e più in generale una mancata attenzione ai problemi del lavoro.,