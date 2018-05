Mercoledì 23 Maggio 2018, 11:23

Da circa due anni che un 53enne di Boscoreale, disoccupato, maltrattava i familiari ed estorceva loro denaro per farsi mantenere. Padre, madre e fratello, vittime delle sue prepotenze e delle veementi richieste di denaro, non avevano, però, mai denunciato; si sono decisi a chiedere aiuto al 112 solo durante l’ennesima sfuriata che li ha portati al limite della sopportazione.Dopo la telefonata sono intervenuti nell’abitazione i carabinieri che hanno bloccato l’uomo mentre non smetteva di strattonare, insultare e minacciare i suoi cari. Il 53enne è stato dtrtto in arresto per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia, dopo di che condotto agli arresti domiciliari nell’abitazione in cui vive da solo. Le vittime sono state soccorse e curate dai medici di Boscotrecase.