Disoccupato perché invalido, l'appello di Nicola: «Io capace come tutti gli altri, fatemi lavorare»

Vorrebbe solo trovare un lavoro come tanti altri ragazzi della sua età «per tenere la mente impegnata, sveglia e allenata». Nicola, napoletano di 36 anni, convive con un’invalidità dell’80 per cento a causa di un’operazione alla testa subita all’età di 14 anni per rimuovere un glioma alle vie ottiche. Sul volto una cicatrice, che ricorda l’attimo in cui la sua esistenza è cambiata. «E’ stato il giorno più brutto della mia vita fino a questo momento – racconta il ragazzo – mi hanno aperto la testa in due per asportare un grumo di sangue. L’intervento neurochirurgico ha rallentato i movimenti della parte sinistra del mio corpo, che purtroppo risponde agli stimoli con più lentezza rispetto alla destra».La difficoltà a muovere mani e piedi ha fatto sì che lo Stato gli certificasse un’invalidità dell’80 per cento. Una misura che in teoria non dovrebbe tenerlo completamente fuori dal mondo del lavoro, ma permettergli invece di svolgere un impiego d’ufficio che non preveda un grosso sforzo fisico. Eppure Nicola finora ha cercato con entusiasmo di inserirsi nell’ambito professionale, senza però riceverne nessuna risposta positiva.«In questi anni ho provato a cercare un’occupazione, a fare corsi di formazione e partecipare a selezioni pubbliche - spiega - e invece mi sono ritrovato a ricevere soltanto porte chiuse in faccia. Gli unici lavori che mi hano proposto erano tutti pagate a nero o richiedevano un impegno fisico che non potevo reggere. Ho lavorato in una salumeria, in una fabbrica di bomboniere, e come commesso in un negozio di calzature, ma poi con la crisi tutte queste attività hanno abbassato la serranda».Nicola, ultimo di 4 figli, ha perso il padre anni fa e vive ancora a casa della madre, che sbarca il lunario grazie a un assegno sociale. Dallo Stato il 36enne riceve una pensione di invalidità pari a 290 euro al mese, con cui ha difficoltà ad andare avanti. Ma non sembrano essere i soldi la sua priorità: «So che il denaro fa muovere il mondo ma io cerco solo un lavoro semplice come tutti quanti per tenermi impegnato, e vorrei trovarlo al più presto. Più avanti vado, meno opportunità si presentano». Una situazione che lo fa sentire emarginato dalla società a causa della sua condizione. «Non essere considerato è una cosa molto triste - conclude - tutti noi abbiamo una vita».