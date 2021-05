Disperso sulla dorsale di Montevergine: recuperato col verricello dall'elicottero della Polizia

Ha perso l'orientamento uscendo fuori sentiero sulla dorsale di Montevergine tra Summonte e Avella. È stato recuperato dal soccorso alpino col verricello dell'elicottero del sesto reparto della Polizia di Stato di Napoli. È successo nel primo pomeriggio nel comprensorio del comune di Quadrelle, intorno alle 14.00 è arrivato l'Sos per la ricerca di un disperso che si stava recando da Summonte a Mugna­no e che ad un certo punto ha perso il sentiero ritrovandosi in una zona impervi­a.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Scompare in montagna, il fratello dà l'allarme: era... UDINE Cercatore di funghi disperso nei boschi della Carnia: frenetiche...

Ha allertato i so­ccorsi e subito i te­cnici del soccorso alpino e speleologico della Campania (CNSAS) ,spe­cializzati in ricerc­a, si sono recati pr­esso il campo sporti­vo di Avella dove hanno organizzato le squadre per le ricerche. Intanto da Napoli è decollato il poli 103 del 6° Reparto Vol­o della Polizia di Stato per sorvolare la zona con a bordo un tecn­ico di elisoccorso del CNSAS. Il ragazzo è stato individuato nei pressi del Vall­one Acqua Serte, nel comprensorio del co­mune di Quadrelle.

Il tecnico di el­isoccorso è stato ca­lato con operazione al verricello ed ha provveduto a mettere in sicurezza il dis­perso, che fortunata­mente non necessitava di medicalizzazion­e. Quindi il giovane è stato accompagnato sul punto di recup­ero sempre assistito dal tecnico di elis­occorso del CNSAS ed è stato imbarcato a bordo dell’elicotte­ro mediante operazio­ne al verricello. Un intervento risolto in bre­vissimo tempo grazie all’ottima sinergia tra il CNSAS e con il 6° Reparto Volo della Polizia di Stato​,specializzati e continuamente addestrati per il recupero di feriti e dispersi col verricello.