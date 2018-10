Dissesti statici nelle palazzine popolari: «Iacp deve eseguire lavori urgenti»

Giovedì 4 Ottobre 2018, 17:58

TORRE DEL GRECO - Torre del Greco. Dissesti statici nelle "palazzine popolari di via del Monte", il Comune ordina la manutenzione straordinaria all'Iacp. Pugno duro di Palazzo Baronale contro il degrado che regna all'interno del complesso di edilizia popolare, insieme a via Tortora e via Lombardia uno dei tre quartieri destinati alle case gestite dall'Istituto Case Popolari di Torre Annunziata.A inizio mese l'intervento di vigili del fuoco e dei tecnici del Municipio che hanno accertato "gravi dissesti statici" in decine di appartamenti di via del Monte: oggi il sindaco Giovanni Palomba o ha firmato un provvedimento col quale intima all'Iacp di "effettuare le opere necessarie all'eliminazione". Prevista anche "la messa in sicurezza delle parti pericolanti e di ripristinare le condizioni di sicurezza degli stabili di via del Monte". Con l'avvertimento che, in caso di inadempienza, il Comune procederà a eseguire i lavori autonomamente e a spese proprie per evitare pericoli degli abitanti, ma poi agirà in danno dell'Iacp.Soddisfatte le famiglie che da anni attendono la manutenzione degli appartamenti. Appartamenti che furono assegnati negli anni Novanta sulla scorta di graduatorie di merito ma che da allora sono stati lasciati all'incuria e all'azione del tempo. Tra l'altro non si è mai sopita la polemica sulla necessità di nuovi alloggi di edilizia popolare, con l'esigenza sempre più urgente di costruire un nuovo parco di palazzine vista la domanda in costante aumento.