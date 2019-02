Distributori di benzina sequestrati a Napoli, ecco come truffavano i clienti

Giovedì 7 Febbraio 2019, 10:03 - Ultimo aggiornamento: 07-02-2019 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Funzionava così: l'ignaro automobilista si fermava alla pompa, ordinava il rifornimento, pagava e ripartiva senza sapere di aver fatto - in realtà - un «pieno d'aria». Ritorna la banda della benzina taroccata, che a Napoli una ne fa e cento ne pensa. Due distributori in pieno centro cittadino sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza grazie a un'indagine che ha consentito di smascherare una truffa da centinaia di migliaia di euro.IL TRUCCOI sigilli sono stati posti a due impianti che si trovano tra via Nuova Marina e via Cristoforo Colombo, arteria stradale frequentatissima. In entrambi i casi si tratta di cosiddette «pompe bianche», quelle che recano cioè insegne di aziende petrolifere semisconosciute, e comunque non riconducibili ai circuiti delle grandi aziende petrolifere.Ed ecco il trucco: su una colonnina di distribuzione, ben nascosto, c'era un particolare apparato radiotrasmittente che di volta in volta veniva attivato dall'operatore tramite un telecomando tenuto nella tasca dei pantaloni; con quel telecomando il benzinaio bloccava l'erogazione del carburante, ma non il totalizzatore del prezzo che, al contrario, scorreva a gran velocità. Su un'altra colonnina i finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria agli ordini del colonnello Fabrizio Muscio hanno scoperto poi una piccola leva (posizionata in un tombino sotterraneo «occulto») che faceva «girare a vuoto», senza soluzione di continuità, il totalizzatore del prezzo sin dal momento in cui la pistola erogatrice veniva estratta dalla colonnina facendo pagare all'ignaro cliente l'aria al posto del carburante.Nel secondo distributore beccato dagli investigatori è stato scoperto invece l'utilizzo di «piombi amovibili» ai misuratori del carburante, di quelli utilizzati dai gestori per rimuovere i sigilli senza alcuna autorizzazione al fine di manipolare a piacimento i totalizzatori del prodotto. Così si riusciva a «scalare» il contatore dei litri sulla colonnina senza far transitare in contabilità i corrispondenti quantitativi di carburante venduto. Per i responsabili delle due pompe di benzina è scattata una denuncia di truffa.GLI SVILUPPILe indagini non finiscono qui. Proseguono a tappeto i controlli delle fiamme gialle in città. E, nel caso specifico, le indagini proseguono su due fronti. Il primo punta a verificare l'esistenza di una vera e propria associazione a delinquere: c'è più di un sospetto che per organizzare un sistema tanto raffinato anche sul piano tecnologico dietro le frodi ci siano più mani, non esclusa quella di soggetti specializzati in tecnologie informatiche; e il secondo, centrato invece sugli esiti degli esami chimici già disposti per verificare la qualità del carburante che veniva venduto come benzina verde o come gasolio.L'APPELLODopo questa ennesima scoperta gli investigatori lanciano agli automobilisti un appello ed una raccomandazione. «Segnalateci situazioni o casi sospetti - dichiara il colonnello Musci - grazie alla collaborazione di tutti potremo verificare eventuali altre situazioni truffaldine». Ad esortare invece tutti i consumatori affinché tengano sempre gli occhi bene aperti in questi casi è lo stesso generale Pierluigi D'Alfonso, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Napoli: «Bisogna dubitare di quanti praticano un prezzo di vendita al distributore troppo basso, perché un prezzo troppo basso può nascondere questo tipo di frode».