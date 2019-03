Napoli, distrutto il campo da basket: la denuncia dei Charlatans

Martedì 26 Marzo 2019, 22:11

La denuncia forte arriva dai Charlatans, associazione che ha creato l’iniziativa “Un canestro per amico”, con donazione di canestri per il basket alla cittadinanza. "Dopo la donazione dei canestri e il ripristino dell’area gioco di Montedonzelli da parte dell’associazione Charlatans e della onlus Darefuturo, un anno fa, quell’area nel giro di pochi mesi è stata oggetto di un atto vandalico circoscritto e di poco conto. Ma la municipalità Vomero anziché provvedere alla riparazione, ha interdetto l’accesso all’area. Il risultato è che i cittadini non possono più entrarci, le mamme non portano i bambini al parco e da 10 mesi invece entrano a loro piacimento soltanto vandali che prima hanno imbrattato il campo con simboli antisemiti, e da qualche settimana stanno distruggendo tutto il resto del parco, a cominciare dalla casetta dei custodi che ha ormai tetto, porte e finestre devastate. Tutto questo per una mancanza della Municipalità Vomero, responsabile dell’area", spiega il presidente dei Charlatans, Giancarlo Garraffa. Che poi prosegue: "Purtroppo i ripetuti solleciti dell'assessore Borriello sono caduti nel vuoto, la municipalità Vomero non ha risolto il problema e la Napoli Servizi persiste a non fare il lavoro, adducendo di avere altre priorità. Si è oltrepassato il limite della decenza e della sopportabilità, purtroppo rassegnati pensiamo che quel parco verrà abbandonato a se stesso e non sarà più un luogo di aggregazione per tanti giovani e famiglie. Chiediamo che almeno vengano spostati i canestri in un’altra zona pubblica dove c’è una municipalità più meritevole e interessata".