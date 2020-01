Ditta di abbigliamento con dipendenti irregolari: denunciato imprenditore nel Napoletano

A Grumo Nevano i carabinieri della locale Stazione insieme a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli hanno denunciato per inosservanze sulla legge dei luoghi di lavoro un 40enne di origini bangladesi e residente a Casandrino.



I militari, nell'ambito dei servizi disposti dal comando provinciale carabinieri di Napoli, hanno controllato una ditta produttrice di capi di abbigliamento di proprietà del 40enne e trovato due cittadini extracomunitari che non erano stati assunti regolarmente. Il commerciante è stato anche contravvenzionato per quasi 13mila euro e l'attività è stata sospesa. Ultimo aggiornamento: 12:58