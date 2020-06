Ditte di pulizia al Cardarelli di Napoli, dopo lo sciopero continua l'agitazione: braccio di ferro con la Romeo

Oggi in Consiglio Regionale si è tenuta l’audizione per le criticità dei lavoratori “Appalti Pulizia AORN Cardarelli di Napoli” che in questo periodo sono oggetto di nuovo bando di gara. La Romeo Gestioni ha rinunciato alla proroga sostenendo di non poter più garantire la gestione economica dei lavoratori. E dopo lo sciopero del 16 giugno resta lo stato di agitazione.



In audizione è intervenuto il consigliere regionale Pd Gianluca Daniele, che ha sottolineato: «Nel frattempo la Romeo ha gravato ulteriormente l’azienda che subentrerà attraverso l’assunzione di altre 10 unità, cosa che ha portato al momento ad una gara al ribasso, che obbligherà i lavoratori ad altre rinunce, oltre a quelle che hanno dovuto fare nel 2014 con il passaggio alla Romeo che impose lo stralcio di tutta una serie di diritti acquisiti, attraverso gli accordi di secondo livello come ticket, integrazioni orarie. I lavoratori impattati sono 354. La nuova azienda - continua Daniele - si troverà a dover gestire con meno soldi un numero di lavoratori maggiore e l’inserimento di un ulteriore servizio che attualmente è affidato ad altra azienda, ovvero la raccolta dei rifiuti semplici che comporta un costo di ulteriori 1 milione e 750 mila euro».



I lavoratori e le organizzazioni sindacali hanno già messo in atto uno sciopero il 16 giugno con incontro in prefettura che non è stato risolutivo. E sono pronti a nuove azioni di lotta nei prossimi giorni, restano ad oggi in stato di agitazione. «Mi impegnerò personalmente - ha concluso Daniele - per garantire che la Regione Campania non lasci soli questi lavoratori, vigilando sulla liceità della gara e la tutela della tenuta occupazionale e salariale dei lavoratori». Ultimo aggiornamento: 12:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA