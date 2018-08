Giovedì 9 Agosto 2018, 09:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - Divani, poltrone e materassi tra i rifiuti: l'isola ecologica diventa discarica. Accade a Torre del Greco, città da 85mila abitanti alle prese da oltre un mese con una gravissima emergenza rifiuti dovuta da un lato alla chiusura dei siti di stoccaggio napoletani, dall'altro alle difficoltà dell'azienda appaltatrice - il consorzio Gema di Pagani - ad assicurare la raccolta della spazzatura.Ecco come oggi pomeriggio si presentava l'isola ecologica di via Circumvallazione, tra i centri di raccolta rifiuti più grandi della città: svariati divani, poltrone, materassi matrimoniali misti agli immancabili rifiuti, per lo più umido e plastica. L'area è completamente sepolta dall'immondizia. Anche negli altri eco-punti la situazione sfiora l'allarme igienico-sanitario, con topi, scarafaggi e insetti che banchettano tra i sacchetti.Il neo sindaco Giovanni Palomba ha lanciato un appello ai cittadini: "Viste le criticità vi invito a rispettare l'orario di conferimento dei rifiuti": e cioè tutti i giorni dalle 17 alle 23 alle isole ecologiche e dalle 19 alle 23 nei siti di prossimità. Un appello che, si spera, non vada a vuoto. "E’, dunque, fatto divieto assoluto di depositare i rifiuti in orari diversi e/o abbandonarli al di fuori delle aree su indicate. Gli eventuali trasgressori, saranno puniti a norma di legge".