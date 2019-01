Divieto di vedere moglie, entra in casa a martellate e la picchia: nuovo arresto nel Napoletano

Giovedì 3 Gennaio 2019, 13:29 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2019 14:39

Nonostante gli fosse stato imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, è andato a casa della donna ed è entrato rompendo la porta d'ingresso con un martello, ferendola con una testata. All'arrivo dei soccorsi, poi, ha danneggiato l'ambulanza. Per questo motivo a Boscoreale i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno tratto in arresto un uomo di 41 anni, già noto alle forze dell'ordine. Per lui le accuse sono di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e danneggiamento aggravato.L'uomo, già sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, si è infatti ugualmente presentato fuori l'abitazione della moglie, chiedendole di aprile per parlare. Al rifiuto della donna, ha estratto un martello e con questo è riuscito ad aprire la porta. Una volta in casa, l'uomo ha sferrato una testata al volto della malcapitata. La vittima è riuscita a chiamare il 118 ed è stata poco dopo soccorsa dai sanitari che, vista la situazione di violenza, hanno chiesto l'intervento dei carabinieri. Nel frattempo però il pregiudicato ha danneggiato a colpi di martello l'ambulanza. Quando i militari dell'Arma sono giunti sul posto, hanno bloccato e arrestato il 41enne che è stato portato in carcere.