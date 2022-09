Docente ucciso a Melito, il cugino-giornalista: «Lo Stato qui ha abdicato da tempo»

Un post per ricordare il cugino ammazzato e per ribadire che a "Napoli nord ormai lo Stato ha abdicato da tempo", L'autore è Marcello Curzio, giornalista napoletano e cugino di Marcello Toscano, il docente di sostegno ucciso ieri in una scuola media di Melito.

"Avevo un cugino - scrive Curzio - Si chiamava come me: Marcello. Era il figlio della sorella maggiore di mio padre. Faceva il professore alle medie, alla “Marino Guarano”. L’hanno ammazzato come un cane, nel cortile di una scuola della Repubblica Italiana, nella tarda mattinata di un anonimo martedì di fine settembre. Cronache da Melito, dove si muore senza un perché e tra l’indifferenza generale. Grazie ad uno Stato che ha abdicato da tempo, diventando solo una sorta di participio passato: qualcosa che è stato ma che adesso non c’è più".