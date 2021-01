Gli insegnamenti in Infermieristica in Medicina Specialistica e Infermieristica delle Disabilità del Polo Incurabili e in Infermieristica in Area Critica del Polo Elena D'Aosta, devono essere «attribuiti a candidati in possesso del titolo di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche e non a docenti medici». E' quanto chiede l'Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli che ha inviato una formale diffida all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. La diffida, spiegano all'Opi, arriva dopo la corrispondenza intercorsa nei giorni scorsi alla quale, sottolineano, non c'è stata risposta. l'Ordine delle professioni infermieristiche sottolinea, inoltre, che «l'attuale profilo dell'infermiere, le cui competenze oggi sono da tutti riconosciute come specifiche e non delegabili ad altri profili professionali».

