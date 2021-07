Passaporto e carta d'identità falsi, donna arrestata in hotel a Napoli

In un hotel napoletano, in viale Umberto Maddalena a Capodichino, è stata indentificata una donna, ospite della struttura, in possesso di un passaporto rubato emesso dalle autorità romene. Non solo. Dagli accertamenti eseguiti dai poliziotti, anche la sua carta d’identità è risultata alterata. Sottoposta a rilievi foto-dattiloscopici, A.M.B., 33enne turca, irregolare, è stata arrestata per possesso di documenti di identificazione falsi per l’espatrio e per ingresso e soggiorno in Italia.