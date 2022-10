Documenti finti, prepagate e Sim: la centrale del falso a Napoli

In via Raffaele Ruggiero a Bagnoli, quartiere alla periferia di Napoli, due uomini sono stati trovati in possesso di tre carte d’identità valide per l’espatrio con nome e foto non corrispondenti, di 45 carte prepagate, di 30 cellulari con le rispettive sim-card, 87 tessere plastificate (tipo carta di credito) in bianco con chip e banda magnetica e 10 pratiche assicurative con referti e c.i.d. A.S. e G.S., napoletani di 45 e 39anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.