Documenti nuovi per auto rubate: scoperta a Napoli la Motorizzazione «parallela»

Domenica 26 Agosto 2018, 11:30 - Ultimo aggiornamento: 26-08-2018 11:31

Documenti nuovi, libretto fresco di stampa, nessun problema nemmeno per le revisioni: non mancava nulla per dare una nuova vita a un'automobile e, se necessario, anche una identità da insospettabile a chi l'avrebbe guidata. Quella scoperta dai carabinieri della stazione Quartiere 167 è una sorta di Motorizzazione paralllela, al servizio di qualche banda di ladri d'auto, che con pochi passaggi poteva ripulire un'automobile, clonandone una già esistente, e venderla o trasferirla senza troppi problemi. E, se fosse stato necessario, anche il nuovo proprietario avrebbe potuto usufruirne: un colpo di timbro e avrebbe cambiato nome, cognome e anche comune di residenza.La piccola centrale di contraffazione di documenti era tra i palazzi del rione Don Guanella, i militari hanno trovato attrezzature e matrici all'interno del vano ascensore di un edificio di edilizia popolare. In alcune borse e dentro una cassetta di legno c'erano 93 matrici per carte di identità e 13 per patenti, 150 carte di circolazione, 66 certificati di proprietà, 48 certificati di idoneità tecnica per ciclomotori e 503 tagliandi di revisione rilasciati dalla zecca dello Stato. Tutto nuovo, ancora in bianco, senza nessun dato né di intestatari né di veicoli. Nello stesso nascondiglio c'erano anche una stampante adatta a scrivere sulle patenti di guida e 3 timbri a secco con dati e simboli dei Comuni di Napoli, Frignano, in provincia di Caserta, e Vicenza. Patenti e documenti sono stati sequestrati e sono in corso indagini per verificare la loro provenienza, confrontando le denunce sui furti all'interno di depositi comunali o della Motorizzazione Civile; i documenti falsificati, stampati su materiale rubato, sarebbero apparsi come originali e sarebbero stati usati per la clonazione di automobili.