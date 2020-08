Dodecà, il nuovo store approda a Capri

Capri - “Aprirà i battenti domani 5 agosto, a Capri, in via Marina Grande 2, il primo store Dodecà, format EDLP del Gruppo Multicedi”. Lo annuncia alla vigilia dell’apertura, il responsabile dell’ufficio marketing Multicedi, Angelo Merola che aggiunge: “Il punto vendita, il primo sull’isola con questa insegna, è distribuito su di una superficie di circa 700 mq e vede al lavoro 26 addetti alla vendita. Il nuovo store, con 7000 tra prodotti confezionati e freschi, si prefigge di esprimere un assortimento food e non food completo, ispirato al principio di una convenienza duratura nel tempo per un’esperienza di spesa differente, senza stress né “rincorsa all’offerta”, con prezzi bassi tutti i giorni”.



Lo store, che sorge in luogo di un punto vendita ex-Decò, è completamente ristrutturato e concepito nel rispetto dei principi ecosostenibili, quali il plastic free. E’ dotato, inoltre, di un giardino pensile concepito per ridurre i consumi tutto l’anno e rinverdire la zona, inserendosi così in modo armonico con l’ambiente circostante. Inoltre, allo studio ci sono progetti che puntano a sfruttare energie rinnovabili internamente allo spazio vendita.



Il primo store Dodecà a Capri, cui seguiranno altri due a breve, nasce dall’intuizione della famiglia Moccia che spiega: “L’iniziativa è stata effettuata d’intesa con l’amministrazione comunale di Capri, per dotare di un marciapiede l’area prospiciente la strada carrozzabile su cui si affaccia il nuovo store. Un intervento, spiegano ancora i fratelli Moccia - che oltre a qualificare la zona, punta alla massima sicurezza dei cittadini e dei passanti, proprio tenendo conto della particolare posizionamento dello store”.



Domani quindi la grande festa per l’apertura a cui parteciperanno, i clienti fidelizzati, i rappresentanti dell’amministrazione comunale, i dirigenti della Multicedi ed i tre fratelli Moccia, Ciro, Antonino e Susanna da anni alla guida di attività commerciali di successo raggiungendo nuovi ed innovativi traguardi, accompagnati dai loro collaboratori. © RIPRODUZIONE RISERVATA