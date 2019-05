CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 12 Maggio 2019, 08:45

Vuole vivere, con forza e tenacia, nonostante debba lottare per sconfiggere la rara malattia genetica, unico caso al mondo, da cui è affetto. A sei mesi dal primo vagito, mesi trascorsi in due ospedali, in bilico tra la vita e la morte, Dodo è finalmente a casa, con mamma e papà. «È un miracolo», dicono oggi i due giovani genitori di Domenico Maria Palomba, il bimbo di Ercolano nato prematuro il 27 ottobre scorso per una rara forma di mutazione genetica che compromette la funzionalità dei muscoli.LA DIAGNOSISi tratta di una mutazione puntiforme sul gene Ryr1 in omozigosi, ereditata dai genitori portatori sani; la puntiforme conta solo tre casi al mondo, ma in omozigosi l'unico in assoluto è quello del piccolo Dodo. Tuttavia, la diagnosi è arrivata in pochi mesi e dopo tante difficoltà e pericoli e sebbene la strada sia ancora in salita, Dodo cresce. Per questo i suoi genitori, Ciro Palomba e Carolina Andolfi, di 34 e 30 anni, vogliono raccontare la storia del loro piccolo «guerriero» e ringraziare i medici e gli operatori che li hanno sostenuti nel percorso di sofferenza e speranza. «Dopo i primi cinque mesi di gravidanza perfetta - racconta Ciro - ad ottobre il primario di Ginecologia del San Leonardo di Castellammare, la dottoressa Eutalia Esposito, capì che c'erano complicazioni. Mia moglie fu ricoverata e partorì alle 29esima settimana. Il bimbo pesava un chilo e duecento. Fu intubato e trasferito nel reparto di Terapia intensiva neonatale».