«Dolcetto o scherzetto»: Napoli invasa dalla festa di Halloween

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 08:36

È dolcetto o scherzetto mania a Napoli. Quest'anno la tradizionale festa anglosassone dedicata ai non morti conquista anche il capoluogo partenopeo. In occasione di Halloween decine e decine di bambini si sono traformati in mostruosi personaggi di film e storie dell'orrore per bussare alle porte del vicinato chiedendo dolci, caramelle o anche, in qualche caso, un soldino.Ad accompagnare molti bambini ci sono le mamme, spesso loro stesse artefici dei pittoreschi costumi realizzati con materiali semplici e tanta fantasia. Ma per chi desidera un costume davvero speciale i negozi specializzati con un vasto assortimento di maschere mostruose non mancano. Da It, il pagliaccio assassino nato dalla penna di Stephen King, fino alla new entry rappresentata dalla maschera di Dalì, simbolo della serie Netflix La Casa de Papel, c'è l'imbarazzo della scelta.