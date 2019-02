Sabato 23 Febbraio 2019, 12:14 - Ultimo aggiornamento: 23-02-2019 12:21

I carabinieri della stazione di Visciano hanno arrestato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale un pasticciere 41enne del luogo già noto alle forze dell'ordine, Giuseppe Mascolo. Durante un'ispezione da parte dei militari della stazione e del Nas di Napoli, alla richiesta di mostrare la planimetria dei locali, ha reagito inveendo contro i militari e minacciandoli; poi si è opposto fisicamente al loro ingresso nei laboratorio. i carabinieri lo hanno bloccato e tratto in arresto ed hanno comunque fatto accesso nel locale dedicato alla preparazione dei dolci dove sono stati riscontrati un'igiene scarsa e molti alimenti in cattivo stato di conservazione. Sequestrati 1.000 chili di dolciumi e preparati oltre che i locali e le attrezzature. L'arrestato attende il giudizio direttissimo.