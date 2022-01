Auto fuori strada, per il recupero ​chiude la statale Amalfitana

L'Anas fa sapere che nella giornata di domani, domenica 16 gennaio 2022, a Piano di Sorrento, nella fascia compresa tra le ore 8 e le ore 18, sarà sospesa la circolazione sulla strada statale 163 Amalfitana in entrambe le direzioni, e per il tempo strettamente necessario, per consentire al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Napoli, le operazioni di recupero di una vettura ribaltatasi a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri al km 6,700. Il personale Anas sarà presente sul luogo.

L’uomo alla guida dell’auto finita fuori strada dopo aver sfondato il parapetto che delimita la carreggiata, si è fortunatamente salvato grazie al fatto che la vettura è stata trattenuta dalla vegetazione. Soccorso dai vigili del fuoco del distaccamento di Piano di Sorrento è stato poi recuperato grazie ad un elicottero. Ha riportato solo diverse contusioni.