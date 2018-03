Giovedì 22 Marzo 2018, 15:47

Il sindaco di Boscoreale Giuseppe Balzano ha proclamato il lutto cittadino per domani 23 marzo, in concomitanza con la cerimonia funebre per rendere omaggio alla giovane mamma Immacolata Villani, uccisa dal marito, in segno di cordoglio per la sua tragica scomparsa, unendosi al dolore dei familiari.Il sindaco ha disposto anche l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali e un minuto di silenzio negli uffici comunali alle ore 10, e ha rivolto l'invito a tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, produttive ed i titolari di attività private di ogni genere «a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune, anche quali la sospensione delle rispettive attività, con esclusione dei servizi indispensabili ed obbligatori, durante il corso della cerimonia funebre, dalle ore 9 alle ore 12».