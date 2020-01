Le telecamere di Buongiorno Regione a Sorrento

SORRENTO. Le telecamere della Rai tornano in città per proporre ai telespettatori le bellezze di Sorrento addobbata a festa. Una troupe di Buongiorno Regione, il programma che va in onda ogni mattina su Rai Tre, domani, sabato 4 gennaio 2020, sarà in piazza Tasso per un servizio in diretta. Per consentire le riprese il responsabile facente funzioni della polizia municipale, tenente Giuseppe Coppola, ha emanato un'ordinanza attraverso la quale ha previsto l'attivazione straordinaria per la mattinata di domani della zona a traffico limitato nel centro cittadino. Il provvedimento sarà in vigore nella fascia oraria tra le ore 9 e le ore 11 ed interesserà piazza Tasso e le aree circostanti con limitazioni alla circolazione di auto, bus e scooter. © RIPRODUZIONE RISERVATA