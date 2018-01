Domenica gratis al museo, record anche a Capodimonte

Domenica 7 Gennaio 2018, 19:49 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2018 19:49

La prima domenica ad ingresso gratuito del 2018 conferma i numeri da record del 2017 per il Museo e Real Bosco di Capodimonte che lo hanno portato per la prima volta nella Top 30, la classifica dei primi trenta musei italiani più visitati con 286.129 visitatori (+ 58% rispetto al 2016). Anche oggi buon afflusso di visitatori con 2280 presenze (di cui 614 per la mostra Carta Bianca). Sono stati 3961, invece, i visitatori che hanno scelto il Real Bosco per trascorrere la piacevole giornata di sole. «Capodimonte è in forte crescita - ha commentato il direttore Sylvain Bellenger - è la conferma che finalmente il museo è tornato ad essere visibile ai tantissimi napoletani e turisti che lo stanno riscoprendo. Abbiamo da poco terminato il cartellone di eventi 'Capodimonte dopo Vermeer' offrendo al pubblico 8 film d'autore, 3 concerti e 4 performance. Apertura al territorio, diversità, creatività e qualità dei contenuti intellettuali sono la nostra ricetta per rendere il museo un luogo di curiosità e divertimento. C'è ancora molto da fare, ma noi siamo motivati a migliorare ancora l'offerta culturale di questo luogo straordinario con il potenziamento anche delle attività nel Real Bosco».