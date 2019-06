Domenica senza Circum: niente treni sulla tratta Napoli-Pompei-Poggiomarino

Domenica 30 Giugno 2019, 12:52

La rivoluzione annunciata la scorsa settimana continua a fare vittime tra i pendolari della Circumvesuviana. Anche oggi, infatti, nonostante per domenica scorsa fosse stato messo su carta che si sarebbe trattato di un esperimento unico, migliaia di viaggiatori della linea Napoli-Pompei-Poggiomarino sono stati lasciati a piedi. La linea, infatti, è stata quasi del tutto cancellata. Solo tre le corse garantite in mattinata - e dalle 8 in poi il deserto - e altrettante in serata. Un buco di oltre 11 ore con l'insoddisfacente tentativo di colmare una parte dei collegamenti con un servizio sostitutivo di bus. Impossibile per tanti - tra i quali molti abbonati che si sono visti lesi in un diritto acquisito al momento del pagamento della somma per il tagliando - raggiungere luoghi di lavoro (tra loro anche molti migranti che si spostano dalla zona vesuviana verso il capoluogo), spostarsi per una passeggiata senz'auto, raggiungere luoghi come gli ospedali di Napoli, o recarsi a Torre Annunziata stazione di interscambio per i treni della costiera. Tra i luoghi tagliati fuori anche il Santuario di Pompei, meta di migliaia di pellegrini ogni domenica.La cancellazione della linea è stata decisa dall'Eav, l'holding ferroviaria controllata dalla Regione Campania, per potenziare il servizio sulla linea turistica Napoli-Sorrento ed evitare così il sovraffollamento dei treni. Un provvedimento che per i tanti che si sono trovati davanti alle stazioni chiuse ha il significato di una sorta di divisione tra viaggiatori di serie A e serie B, con l'attuazione di una sorta di discriminazione territoriale per chi vive in determinati comuni. Il timore, inoltre, tra i viaggiatori è che questi esperimenti - e quello di domenica doveva rimanere isolato come era stato annunciato - vengano estesi a tutte le domeniche e poi anche agli altri giorni della settimana con una soppressione di fatto della Napoli-Pompei-Poggiomarino. Con amarezza, poi, molti hanno evidenziato l'assenza di voci di rappresentanti delle istituzioni di fronte a una situazione che crea disagi a tanti viaggiatori.