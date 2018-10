Domenica senza motori a Ischia, sulle navi Medmar le bici viaggiano gratis

Giovedì 4 Ottobre 2018, 18:05

Medmar Navi sarà partner del comune di Ischia per l’iniziativa PasseggiAmo per Ischia di domenica 7 ottobre: la compagnia di navigazione infatti concederà il trasporto marittimo gratuito della bicicletta a quanti viaggeranno in direzione Ischia domenica prossima con le navi del gruppo cha fa capo ad Emanuele D'Abundo. «Ischia è più bella e vivibile senza veicoli, e Medmar - dice D'Abundo - è al fianco della amministrazione ischitana per la manifestazione che comporterà lo stop motori per 4 ore nel cuore del comune capoluogo dell’isola e quindi la possibilità di godersi le strade e gli angoli principali di Ischia Porto senza inquinamento ambientale ed acustico e senza lo stress delle tante auto, moto e bus che abitualmente circolano anche nelle zone più centrali. L’iniziativa di Medmar permetterà un risparmio significativo ai partecipanti all’evento in arrivo dalla terraferma e siamo certi che potrà contribuire al successo di PasseggiAmo per Ischia, con l’auspicio di poter in futuro lavorare ancora in sinergia con le amministrazioni locali ischitane per rendere la nostra isola sempre più vivibile, più verde, più bella». Domenica torna dunque PasseggiAmo per Ischia, una mattina a piedi, sui pattini o in bicicletta per le strade del centro del Comune d’Ischia. Stop ai motori dalle 9:00 alle 13:00, un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione per decongestionare dal traffico il centro cittadino.«In Italia – avverte la biologa nutrizionista dott.ssa Annarita Calise - una persona su tre è in sovrappeso o obesa. Le cattive abitudini alimentari, unite alla sedentarietà, possono causare un aumento del peso corporeo esponendo la popolazione al rischio di diverse malattie. Spesso, poi, non si è in grado di valutare obiettivamente il proprio stato di salute e non si conoscono i principi di una sana e corretta alimentazione, uno dei fattori che incide maggiormente sulla qualità della vita». E’ per questo che durante la mattinata sarà possibile effettuare gratuitamente, presso uno stand situato a Piazza degli Eroi, la misurazione della glicemia, della pressione arteriosa, controlli audiometrici e avere un consulto con il dott. Francesco Impagliazzo (Associazione Dialife) per informazioni sul Diabete Pediatrico e con la dott.ssa Ermelinda Guerra, diabetologa. Spazio anche allo sport che scende in strada con la partecipazione delle associazioni isolane; una bella novità sarà poi la pista per gli hoverboard. Non mancherà uno spazio dedicato ai mercatini artigianali dell’Associazione Vivere Ischia.