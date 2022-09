«Dai peso ai tuoi rifiuti» è lo slogan con il quale il Comune di Sorrento e Penisolaverde invitano i cittadini a tre nuovi appuntamenti con le Domeniche ecologiche. «I residenti che conferiranno 10 litri di olio di frittura esausto, riceveranno in cambio una bottiglia di olio extravergine di oliva più un’utile tanichetta – spiega il presidente del Consiglio comunale di Sorrento, Luigi Di Prisco -. Un modo per insegnare il rispetto dell’ambiente, premiando i comportamenti virtuosi».

Tre gli appuntamenti in programma. Si parte il 2 ottobre, dalle ore 10 alle 12:30 in piazza Angelina Lauro. Poi il 16 ottobre, dalle ore 10 alle 12:30 in località Priora e infine il 6 novembre, sempre dalle ore 10 alle 12:30 nella frazione collinare di Casarlano.