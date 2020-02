Era già ai domiciliari, va in carcere: beccato con droga di rientro da un permesso

Già ai domiciliari per droga, il 36enne casoriano Francesco Antonio Sposito rientrava a casa da un permesso autorizzato dal Tribunale. Fermato in strada dai carabinieri della sezione operativa di Casoria, l’uomo è stato trovato in possesso di 100 grammi di marijuana, nascosti in una busta di plastica nel sottosella dello scooter che guidava. Arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, Sposito è stato tradotto al carcere di Poggioreale. © RIPRODUZIONE RISERVATA