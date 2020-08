Don Luigi Ciotti a Castellammare: visita a sorpresa per don Salvatore Abagnale

Una carezza di Dio. Così ha definito la visita a sorpresa stamattina di don Luigi Ciotti, don Salvatore Abagnale, parroco della chiesa di san Ciro nel centro antico stabiese. Un'emozione e un segno di speranza per il giovane sacerdote di Castellammare, fra i promotori del flash mob #noisiamodipiu', venerdì scorso, dopo l'aggressione ai danni di un carabiniere durante la movida serale.



Un segno per la città che anche nella visita dell'Amerigo Vespucci, il cui motto è 'Non chi comincia ma quel che persevera' ha visto un simbolo forte per andar avanti senza paure e ansie, nonostante le violenze degli ultimi giorni e l'invivibilita' diffusa.



Don Salvatore infatti scrive anche sui social. Don Luigi Ciotti mi ha incoraggiato- scrive- e mi ha detto che ci sarà vicino e di non fermarci ma di lavorare in rete per il bene della città.