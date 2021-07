Caivano, dopo la stesa don Maurizio Patriciello sospende il campo estivo. La visita di Carfagna

«Tutto vuoto. I nostri bambini di serie zeta senza diritti costretti a chiudersi in casa. Che tristezza!» è il commento di padre Maurizio Patriciello che, dopo la stesa della scorsa sera, per proteggere i bambini ha deciso di sospendere il campo estivo che si svolge presso la parrocchia San Paolo Apostolo nel parco verde di Caivano. Un episodio ancora dai contorni avvolti nel giallo, quello registratosi nel Parco Verde, ieri sera intorno alle 21.00, in viale Tulipani. Diversi colpi di arma da fuoco esplosi probabilmente in aria, come da classica sequenza per le stese. Non si sono fatti scrupolo di sparare in un orario in cui molti residenti sono ancora in strada, o stanno per rincasare.

APPROFONDIMENTI LA CAMORRA Caivano, raid misterioso al parco Verde: trovati 26 bossoli TERRA DEI FUOCHI Incubo roghi tossici a Caivano,chiesto un incontro con il prefetto LE STRADE Napoli, stanziato un milione per rifarela Circumvallazione esterna LA DECISIONE Caivano, il sindaco Falco fa dietrofront e ritira le sue dimissioni

Tuttavia alcuni della zona commentano l'accaduto: «Siamo arrivati ad un punto tale di assuefazione che ormai il passaggio sospetto di motorini o il frastuono di colpi di arma da fuoco ormai non ci spaventa nemmeno più». Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casoria e il nucleo investigativo di Castello di Cisterna. I carabinieri hanno rinvenuto sul selciato 26 bossoli, che potrebbero provenire da più di un’arma. Le indagini sono in corso, non si registrano feriti o danni a cose. «Preoccupati e basiti per l’interminabile sparatoria di ieri sera, abbiamo deciso di sospendere le attività del Gruppo Estivo. Il solo pensiero che qualche bambino possa essere coinvolto in un conflitto a fuoco ci terrorizza. Il Signore abbia pietà di noi», è la decisione di don Maurizio Patriciello per salvaguardare i piccoli del parco.

In serata la visita del ministro per il Sud, Mara Carfagna: «Dopo aver appreso della sparatoria notturna a Caivano - ha detto - ho parlato a lungo con il ministro Lamorgese, che ringrazio, e mi ha assicurato che aumenterà la vigilanza e i controlli, perché quel che è accaduto non deve ripetersi. Con Don Patriciello ho, da molto tempo, un'interlocuzione diretta e affettuosa e la presenza di un rappresentante delle istituzioni a Caivano è più importante che in altri luoghi perché significa che lo Stato c'è e non lascia sole le famiglie perbene che chiedono solo sicurezza e protezione».