Don Patriciello, una bomba davanti alla chiesa di Caivano nel giorno del compleanno

Camorra senza limiti a Caivano. Questa notte alcuni sconosciuti hanno piazzato un ordigno di media dimensione alla base del cancello d’ingresso pedonale della parrocchia di don Maurizio Patriciello, che proprio oggi compie gli anni.

Una sfida aperta per l’impegno che il parroco del Parco verde ha profuso in questi ultimi giorni nel denunciare i camorristi di Arzano che hanno trasformato la sua città, Frattaminore, in un campo di battaglia con l’esplosione di sei bombe e ben tre stese.