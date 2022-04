Caivano, ancora minacce a don Patriciello dopo la scorta: manifesto choc davanti alla parrocchia

Ancora minacce a don Maurizio Patriciello il parroco del Parco Verde di Caivano. Questa notte alcuni sconosciuti hanno lasciato un messaggio su un cartone attaccato al cancello della parrocchia. Il messaggio così recita: «Bla bla bla bla pe’ mo», che sta a significare «per ora».

E per evitare che il cartone volasse via è stato attaccato ai cancelli con del filo di ferro. Inquietante il significato del messaggio che potrebbe indicare che chi lo ha recapitato ritiene solo di aver parlato fino ad oggi ma pronto ad azioni più eclatanti.

Resta lo scandolo che nel parco verde non ci sono telecamere, nonostante sia la piazza di spaccio più grande d’Europa, così pure la chiesa di Don Patriciello è sprovvista di telecamere che in questo caso e nell’attentato dinamitardo avrebbero potuto fornire agli inquirenti gli elementi utili per l’identificazione.