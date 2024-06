Donato De Caprio «Con mollica o senza» madre uccisa: no alla giustizia riparativa per l'imputato

La sua richiesta è stata respinta dalla corte. I giudici della seconda Corte di Assise (presidente Giovanna Napoletano) hanno rigettato la richiesta dell'imputato di avere accesso alla giustizia riparatrice, secondo quanto previsto da uno dei princìpi definiti dalla cosiddetta legge Cartabia.

Un'istanza avanzata dai legali di Stefania Russolillo, ritenuta responsabile dell'omicidio dell'anziana donna di Pianura, che non ha sortito esito positivo. Il processo va dunque avanti, nel tentativo di mettere a fuoco responsabilità e movente del delitto di una donna per bene, ovviamente estranea ad ogni scenario criminale, da sempre dedita ad infondere nella propria famiglia i valori del lavoro e del rispetto delle regole.

Inchiesta condotta dal pm della Procura di Napoli Maurizio De Marco, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli, si va avanti nel processo.

Ipotesi omicidio a scopo di rapina.

La donna uccisa era la mamma del tiktoker Donato De Caprio, molto noto per la gestione di una salumeria in zona Pignasecca (Con mollica o senza). Stando alla ricostruzione dei giudici, l'atteggiamento processuale della imputata non consentiva di ipotizzare il ricorso a un mediatore esterno in grado di porre l'imputato a confronto con le proprie responsabilità, all'esterno di un processo.