Donato De Caprio, affranto sui social: «Mamma questo è il panino con la stracciatella che tu volevi. Mi manchi»

Donato De Caprio è tornato sui social con un video per la sua mamma, Rosa Gigante, la donna che è stata uccisa a Pianura da Stefania Russolillo, donna ricoverata in psichiatria.

«Dopo un breve tempo di pausa questo video lo voglio dedicare alla mia mamma, alla sua scomparsa, e voglio dire a tutte le persone che hanno avuto una mancanza come la mia, forze e coraggio» è quanto dice nel video Donato De Caprio quasi in lacrime dall'emozione.

Ha poi aggiunto: «Mamma questo è il panino che tu volevi, per tempo non ci sei riuscita. Me lo dicevi sempre che saresti voluta venire a mangiare il panino e a provare la stracciatella» nel video dedica per sua madre.

«È un panino molto difficile per me, un panino particolare, fatto pieno di emozioni e di rabbia. Mamma ti amo e mi manchi tanto».

«Mortadella, stracciatella e olive con le mandorle, questo è il panino che tu volevi e non sei venuta a mangiarlo. Ciao mamma».