Azienda ospedaliera e ateneo Vanvitelli: appello per la donazione del sangue

L'Azienda ospedaliera universitaria e l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli promuovono la campagna di sensibilizzazione per la donazione del sangue. E per spingere le donazioni di sangue lanciano una vera e propria gara affinché siano quanti più possibile i donatori.

Da Azienda e Università l'appello rivolto a tutti a donare ma soprattutto a studenti, specializzandi, personale aziendale e accademico perché «donare il sangue vuol essere un obiettivo per accomunare e rinsaldare il senso di appartenenza». Chiunque volesse aderire può inviare una mail all'indirizzo direzionesanitaria.comunicazioni policliniconapoli.it per poter programmare la data. E in occasione della Giornata mondiale del donatore, in programma per il 14 giugno, si procederà a premiare il reparto e la facoltà con il maggior numero di donatori.