Una donna di 32 anni è morta oggi pomeriggio all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo aver partorito. La donna stamane aveva dato alla luce, con parto cesareo, il suo primo figlio; dopo qualche ora ha avuto una fortissima emorragia che ne ha provocato il decesso. L'Asl Napoli 2 Nord ha avviato una indagine per accertare le cause della morte; la salma è stata sottoposta a sequestro in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria.