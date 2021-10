Lite per un parcheggio nel Napoletano, donna accoltellata: in fuga i tre aggressori

Donna accoltellata da due uomini e una donna a Marano, in via Campana, al confine con Quarto. La donna, colpita all'altezza dell'osso sacro, ha perso molto sangue ed è stata trasportata in ospedale. I tre assalitori avrebbero fatto perdere le proprie tracce. La lite è scoppiata all'interno di un negozio gestito da cinesi ed è degenerata all'esterno: sia gli aggressori che la vittima sono di nazionalità italilana. Sul posto i carabinieri per le indagini del caso. La lite sarebbe stata preceduta da un alterco in mattinata per un parcheggio. Sotto choc i cittadini della zona. I militari stanno interrogando le persone che hanno assistito alla scena: gli autori del ferimento, che appartengono allo stesso nucleo familiare, sono già stati identificati.

