Pozzuoli, donna accoltellata dall'ex: è grave. Caccia ​all'aggressore

Sangue nella notte a Pozzuoli dove un 30enne ha accoltellato l’ex compagna di 49 anni. L’aggressione è avvenuta in un appartamento di via Celle. La donna in queste ore è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” dove è stata sottoposta a un delicato intervento ai polmoni. In queste ore gli agenti del commissariato di Polizia di Pozzuoli stanno dando la caccia all’uomo che dopo l’aggressione si è reso irreperibile. Stando alle prime ricostruzioni, il 30enne avrebbe fatto irruzione nel cuore della notte all’interno dell’appartamento della donna e l’avrebbe colpita due volte con un coltello. L’allarme è stato dato dall’anziana madre della vittima. L’uomo è ricercato per tentato omicidio. © RIPRODUZIONE RISERVATA