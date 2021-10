Donna accoltellata per un parcheggio arrestati una famiglia per tentato omicidio

Sono stati arrestati e sono ora in carcere tre dei quattro aggressori della donna accoltellata ieri a Marano, in via Campana, a ridosso con il comune di Quarto.

Sono tutti componenti dello stess nucleo familiare: padre, madre e uno dei due figli. La donna, al culmine di una lite originata da futili motivi (un parcheggio conteso), era stata colpita tre volte dagli aggressori, con un coltello e un altro oggetto contundente che sarebbe stato sequestrato dai carabinieri della Compagnia di Marano. Per i tre l'accusa è di tentato omicidio. La donna ferita è ricoverata in ospedale, a Pozzuoli, ma è fuori pericolo.