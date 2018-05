Napoli, donna accoltellata a Porta Nolana, la pista della vendetta per gelosia

Venerdì 11 Maggio 2018, 14:07 - Ultimo aggiornamento: 11-05-2018 14:07

Una 33enne è stata accoltellata all'addome mentre si trovava nei pressi di una pizzeria, a Porta Nolana. La donna, trasportata all'ospedale Loreto Mare, è stata assistita con un codice di massima urgenza dai sanitari per tagli profondi all'altezza del basso ventre che sono stati suturati e sono in corso gli accertamenti diagnostici per verificare eventuali lesioni o danneggiamenti degli organi interni.Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto dell'aggressione, sembra che la vittima sia stata aggredita e colpita con un coltello da un'altra donna per questioni di gelosia ma, per il momento, indaga sulla vicenda la Polizia di Stato. Di certo le persone che si trovavano nella pizzeria hanno sentito le grida delle due donne ed anche gli insulti e le minacce che si sono scambiate.