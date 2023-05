Se Sabrina è ancora viva, lo si deve solo alla fortuna. I sospetti della prima ora sono stati confermati da un'indagine lampo della Squadra Mobile di Napoli, che in una manciata di ore ha ricostruito la folle dinamica di quello che non è stato un incidente, e tanto meno un insano gesto di autolesionismo. No: perché a causare quel salto nel vuoto da più di quattro metri di altezza è stato il compagno, all'apice di un furioso litigio. Questo almeno indicano le risultanze investigative.

IN MANETTE

Dopo un lungo interrogatorio in Questura, gli agenti della Squadra Mobile guidata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini hanno chiuso il cerchio intorno al giallo di via Lavinaio, zona Mercato. E per Fabio Pandalone, 42enne compagno della vittima, si sono aperte le porte del carcere.

Accuse pesantissime, quelle che gli vengono contestate: tentato omicidio, rapina, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali gravi. Ma come dicevamo, alla fine la fortuna ci ha messo una mano: perché Sabrina, coetanea del suo compagno-carnefice, alla fine si salverà solo perché quel balconcino dal quale è stata scaraventata nel vuoto si trovava al primo piano rialzato dell'edificio al civico 9 di vico San Matteo al Lavinaio; fosse successo ad un'altezza maggiore, oggi staremmo ad aggiornare la statistica dei femminicidi.

LA RICOSTRUZIONE

E dunque, dopo una notte di stringente interrogatorio, Pandalone viene trasferito al carcere di Poggioreale. Arresto sostanzialmente effettuato in flagranza di reato, per un'indagine che si è avvalsa di due testimonianze fondamentali, delle stesse dichiarazioni della vittima che - nonostante le importanti ferite riportate nella caduta - è riuscita a sussurrare ai poliziotti accorsi all'ospedale del Mare le fasi dell'aggressione subìta; e infine grazie ad un filmato dell'impianto di videosorveglianza di un supermercato che si trova a pochi metri dallo stabile nel quale si è consumato il dramma familiare.

Tutto succede improvvisamente, intorno alle quattro del pomeriggio di venerdì. Il 42enne - che risulta avere precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio di droga - si presenta nell'abitazione dove c'è la compagna: «Dammi i soldi, ho bisogno di comprare la dose...», intima a Sabrina, che reagisce immediatamente negandogli il denaro. Quel calvario legato ad un rapporto sbagliato, forse ormai finito, e comunque appesantito dalla tossicodipendenza dell'uomo dura ormai da troppo tempo. E lei non ci sta più a sottostare alle sue richieste.

L'EPILOGO

Di fronte a quel diniego la tensione sale, e Fabio si scaglia sulla compagna mettendole le mani al collo. Lei reagisce graffiandogli il volto, ma può poco contro la forza che le viene opposta: quando intuisce che le cose si mettono davvero male, e che quell'uomo fuori di sé è capace di tutto, prova disperatamente a cercare rifugio fuori al balcone, per attirare l'attenzione di qualcuno e chiedere aiuto. Le urla vengono distintamente udite da un vicino di casa, che poi testimonierà in Questura raccontando di quel furibondo litigio; ma lui si scaglia su sabrina che è all'angolo della ringhiera, e la scaraventa nel vuoto.

Una seconda testimonianza essenziale sarà quella di un passante che assiste impietrito alla violenza, il resto verrà dalle immagini del supermercato "Ok Sigma", le cui telecamere inquadrano il momento della caduta sull'asfalto. Le condizioni della vittima restano molto gravi, anche se i medici hanno escluso che possa correre pericolo di vita.