Giù dal terzo piano. Immediatamente soccorsa, è in fin di vita al Cardarelli di Napoli. E’ accaduto a San Giuseppe Vesuviano in via Europa nel primo pomeriggio. Una giovane donna, classe 1988, cittadina ucraina, è finita all’interno del cortile di una palazzina rasente la linea della circumvesuviana. Grazie all’immediato arrivo dei carabinieri di San Giuseppe Vesuviano guidati dal maresciallo, Giuseppe Sannino e degli uomini del 118, si è riusciti a soccorrere immediatamente la donna che lotta tra la vita e la morte nel nosocomio napoletano. Sulle cause indagano gli stessi militari. Incidente, altro o tentato suicidio? Probabilmente l’ultima delle tre ipotesi anche se s’indaga a trecento sessanta gradi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA